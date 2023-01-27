Реставрацию фасадов доходного дома начала XX века завершили в Москве
В центре столицы специалисты завершили реставрацию фасадов бывшего доходного дома потомственной почетной гражданки Натальи Тюляевой, построенного в 1900 году. Об этом сообщил руководитель столичного Департамента культурного наследия Алексей Емельянов в пятницу, 27 января.
— Сейчас завершен важный этап комплексной реставрации доходного дома на улице Забелина — возвращен исторический облик его фасадам. По архивным фотографиям и документам специалисты восстановили в нижней части эркера панно с изящным растительным орнаментом, лепнину, ажурные наличники и подоконники на окнах, пилястры и другие элементы декора, — рассказал он.
В рамках проведенных работ фасады дома были полностью приведены в порядок, со стороны главного фасада рабочие открыли исторический вход, а также воссоздали утраченные элементы, в частности декоративные. Также был восстановлен венчающий карниз по периметру здания
На данный момент идут работы в интерьерах здания. Завершить реставрацию дома планируется летом этого года, пишет официальный сайт мэра Москвы.
Также в столице отреставрируют главный дом городской усадьбы, построенный в 1820-х годах, в Сеченовском переулке.