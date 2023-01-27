Наталья Сергунина рассказала о развитии Музейного города ВДНХ

Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Москва, Северо-Восточный административный округ, Останкинский район, Выставка достижений народного хозяйства Карта всех событий

Два миллиона горожан и туристов посетили музеи ВДНХ в 2022 году. Об этом в пятницу, 27 января, сообщила заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.

— Сегодня на ВДНХ есть больше 20 современных музейных пространств. В прошлом году их посетили два миллиона человек. Здесь работают постоянные и временные экспозиции в разных форматах, — сказала представитель мэрии.

По ее словам, самой популярной выставочной площадкой оказался крупнейший в России центр «Космонавтика и авиация», который принял порядка 570 тысяч человек. Следом за ним идет павильон «Макет Москвы», который посетили около 442,5 тысячи гостей. На третьем месте оказался Музей гаража особого назначения ФСО России, где побывали порядка 180 тысяч человек.

1/5 Фото: Пресс-служба ВДНХ 2/5 Фото: Пресс-служба ВДНХ 3/5 Фото: Пресс-служба ВДНХ 4/5 Фото: Пресс-служба ВДНХ 5/5 Фото: Пресс-служба ВДНХ

Музейные пространства на ВДНХ рассчитаны как на самых юных гостей, так и на взрослых посетителей с разным кругом интересов. Экспозиционные пространства, как подчеркнула Сергунина, в основном располагаются в центральной части ВДНХ.

Они объединены в кластер под названием «Музейный город», в который входят музей славянской письменности «Слово», Музей кино и другие. В 2022 году Музейный город ВДНХ пополнился новыми объектами.

К примеру, здесь открылся музей «Биотех», экспозиции которого посвящены современным биотехнологиям. На ВДНХ также открылась постоянно действующая выставка Государственного биологического музея имени Климента Тимирязева с применением технологий дополненной реальности «12 признаков живого».

В экспозицию вошли экспонаты и произведения современного искусства, которые показывают, как взаимосвязано все существующее на Земле и за пределами планеты.

До этого Сергунина сообщила, что туристическим сервисом Russpass воспользовались почти шесть миллионов раз. На данный момент в нем представлено 27 функций.

Одним из самых востребованных разделов в 2022 году вновь оказались уникальные авторские маршруты. Больше всего билетов с помощью Russpass было забронировано на события в Москве, Санкт-Петербурге и Татарстане.