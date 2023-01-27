Дерматолог Котова рассказала, чем опасно частое мытье рук и использование антисептиков

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Врач-дерматолог Анастасия Котова рассказала, к каким последствиям может привести частое мытье рук и использование антисептиков.

Врач отметила, что пациенты часто вредят сами себе, разрушая липидный слой. Излишняя гигиеничность и стремление в любой непонятной ситуации продезинфицировать кожу могут привести к плохим последствиям.

— В период коронавируса очень было много проблем с использованием антисептиков: очень подскочило количество экзем, особенно рук, когда их использовали в слишком больших объемах. Все-таки лучшая физиологическая защита кожи — это липидный слой, неповрежденный. Все остальное — это баловство, — отметила она в комментарии Life.ru.

Привычка слишком часто мыть руки тоже вредит липидному слою, предупреждает Котова. Злоупотребление различными скрабами и мочалками приводит к такому же результату.

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