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Мужчина в центре Москвы избил посетителя ночного клуба. Видео

Степан Жирнов
Происшествия
Мужчина в центре Москвы избил посетителя ночного клуба. Видео
Фото: Пресс-служба ГУ МВД России по Москве
Москва, улица Маросейка Карта всех событий

Злоумышленник избил посетителя одного из ночных клубов в центре столицы. Об этом «Вечерней Москве» сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по городу Владимир Васенин в пятницу, 27 января.

По его словам, инцидент произошел на улице Маросейка. У ночного клуба повздорили двое мужчин. В какой-то момент один из них ударил другого. От удара оппонент упал и ударился головой об асфальт.

Потерпевшего госпитализировали. Врачи оценили нанесенный его здоровью ущерб как тяжелый.

Видео: Пресс-служба ГУ МВД России по Москве

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». В результате оперативно-разыскных мероприятий подозреваемого задержали на улице Чистова. Им оказался 31-летний житель Москвы.

Мужчину заключили под домашний арест. Ему грозит до восьми лет лишения свободы.

Еще одна драка произошла недалеко от торгового центра на севере столицы. Сотрудник частной охранной организации избил 17-летнего подростка. Юноша был госпитализирован, в отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело.

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