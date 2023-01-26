Охранник жестоко избил подростка на севере Москвы

Фото: СК РФ

Москва, Ленинградское шоссе Карта всех событий

Сотрудник частной охранной организации избил 17-летнего подростка у торгового центра на севере столицы. Об этом «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по городу Юлия Иванова в четверг, 26 января.

Инцидент произошел ночью 13 ноября 2022 года вблизи одного из торговых центров на Ленинградском шоссе. Юноша получил множественные травмы головы, груди и конечностей.

Молодой человек смог самостоятельно обратиться за медицинской помощью. На данный момент его жизни и здоровью ничего не угрожает.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Превышение полномочий частным детективом или работником частной охранной организации, имеющим удостоверение частного охранника, при выполнении ими своих должностных обязанностей».

— Следователи проводят комплекс мероприятий для выяснения обстоятельств произошедшего, а также устанавливают личность охранника, причастного к преступлению, — резюмировала Иванова.

Еще одна драка с участием несовершеннолетних произошла в школе в Нижнем Тагиле. Подростки напали в туалете учебного заведения на сверстницу и сняли происходящее на видео. Запись разлетелась по Сети. По данному факту Следственный комитет организовал проверку.