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Приметы и советы

Школьницу жестоко избили одноклассницы в Нижнем Тагиле

Степан Жирнов
Происшествия
Школьницу жестоко избили одноклассницы в Нижнем Тагиле
Фото: СК РФ

В школе в Нижнем Тагиле группа подростков избила сверстницу в туалете. Об этом сообщили в пресс-службе СК РФ в четверг, 26 января.

О происшествии узнали благодаря видеозаписи избиения, которая появилась в Сети. В связи с этим СК РФ по Свердловской области была организована процессуальная проверка.

— Особое внимание будет уделено тем мерам, которые приняли в администрации учебного заведения для обеспечения безопасности учащихся во время нахождения в школе, — говорится в сообщении ведомства.

В свою очередь, председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК РФ по Свердловской области доложить о происшествии по результатам проведенной проверки.

Другой ребенок пострадал в Подмосковье. Мальчик катался с горки под присмотром родителей, но получил травму и был госпитализирован.

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