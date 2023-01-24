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Ребенок пострадал на горке в Подмосковье

Степан Жирнов
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Ребенок пострадал на горке в Подмосковье
Фото: Александр Кожохин / Вечерняя Москва

В подмосковном городском округе Коломна семилетний ребенок пострадал при катании с горки. Об этом «Вечерней Москве» сообщила руководитель пресс-службы прокуратуры Московской области Екатерина Короткова во вторник, 24 января.

По ее словам, мальчик катался с горки под присмотром родителей. В какой-то момент ребенок получил травму, и был госпитализирован.

По данному факту была организована проверка. Сотрудники ведомства оценят исполнение федеральных законов о несовершеннолетних, а также действия родителей.

Кроме того, прокуратура контролирует ход процессуальной проверки, которую проводят следственные органы.

Другой мальчик пострадал на занятиях по гимнастике. Ребенок не удержался на перекладине и упал с большой высоты. Пострадавшего госпитализировали в тяжелом состоянии, он находится в коме.

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