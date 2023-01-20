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Московский школьник впал в кому после занятия по гимнастике

Степан Жирнов
Происшествия
Московский школьник впал в кому после занятия по гимнастике
Фото: Пелагия Тихонова / АГН Москва
Москва, Электролитный проезд Карта всех событий

Восьмилетний мальчик впал в кому после травмы на тренировке по гимнастике. Об этом «Вечерней Москве» сообщил источник, знакомый с ситуацией, в пятницу, 20 января.

По предварительной информации, школьник около двух лет занимался в спортивной секции, расположенной в Электролитном проезде. Мальчика регулярно сопровождал его дедушка. За прошедшее время ребенок успел получить третий юношеский разряд.

На тренировке 18 января мальчик получил травму. Выполняя сложный элемент, юный спортсмен отпустил перекладину, а его руки выскользнули из страховочных лямок. В результате школьник упал с высоты 2,5 метра мимо матов.

Пострадавшего госпитализировали с множественными травмами в крайне тяжелом состоянии. На данный момент он находится в коме.

По факту произошедшего Следственный комитет организовал проверку.

Еще один ребенок пострадал в Подмосковье. В результате обрушения части штукатурки с потолка в селе Ашукино пострадала новорожденная девочка.

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