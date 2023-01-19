Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Новорожденный ребенок из Подмосковья получил сотрясение мозга из-за рухнувшего потолка

Степан Жирнов
Происшествия
Новорожденный ребенок из Подмосковья получил сотрясение мозга из-за рухнувшего потолка
Фото: Администрация президента РФ

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил провести проверку по факту госпитализации новорожденного ребенка из-за обрушения на него потолка в Подмосковье. Об этом сообщили в пресс-службе СК РФ в четверг, 19 января.

По данным ведомства, в поселке Ашукино Пушкинского городского округа на месячную девочку обрушилась штукатурка с потолка. В момент крушения ребенок находился на матрасе на полу. В результате ребенок получил травмы и был госпитализирован.

По данному факту следователи Подмосковья организовали проверку. Бастрыкин поставил ее ход и результаты на контроль в центральном аппарате ведомства.

Семья пострадавшего ребенка является неблагополучной. Младенца воспитывают 19-летняя мать и ее сожитель. По данным СМИ, врачи диагностировали у девочки сотрясение мозга.

Ранее в поселке Ашукино уже возникали проблемы с обрушениями. Так, в местной школе обвалилась крыша актового зала. Площадь составила 700 квадратных метров.

Подмосковье Проверки Следственный комитет Александр Бастрыкин Московская область
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Знаем ли мы человека рядом

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Почему я не буду смотреть «Аватар-2» в теневом прокате

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Ну, «бандер-зайки», погодите: Верховная рада собралась запретить «русаков»

Александр Лосото
Александр Лосото

Негоже воевать с мертвыми: что будет с русским кладбищем во Франции?

Иван Кудря
Иван Кудря

Еще одна маленькая победа: почему российским теннисистам не чинят препятствий

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Дети пишут Богу

Юрий Башмет
Юрий Башмет

Маэстро отметит юбилей концертом

Все мнения
О проекте