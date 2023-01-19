Новорожденный ребенок из Подмосковья получил сотрясение мозга из-за рухнувшего потолка

Фото: Администрация президента РФ

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил провести проверку по факту госпитализации новорожденного ребенка из-за обрушения на него потолка в Подмосковье. Об этом сообщили в пресс-службе СК РФ в четверг, 19 января.

По данным ведомства, в поселке Ашукино Пушкинского городского округа на месячную девочку обрушилась штукатурка с потолка. В момент крушения ребенок находился на матрасе на полу. В результате ребенок получил травмы и был госпитализирован.

По данному факту следователи Подмосковья организовали проверку. Бастрыкин поставил ее ход и результаты на контроль в центральном аппарате ведомства.

Семья пострадавшего ребенка является неблагополучной. Младенца воспитывают 19-летняя мать и ее сожитель. По данным СМИ, врачи диагностировали у девочки сотрясение мозга.

Ранее в поселке Ашукино уже возникали проблемы с обрушениями. Так, в местной школе обвалилась крыша актового зала. Площадь составила 700 квадратных метров.