Кровля актового зала обрушилась в подмосковной школе

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Россия, Московская область, городской округ Пушкинский, городское поселение Ашукино Карта всех событий

В Подмосковье обрушилась кровля школы. В результате инцидента никто не пострадал. Об этом в пятницу, 4 февраля, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

По данным агентства, обрушилась кровля актового зала в школе, расположенной в поселке Ашукино (Пушкинский городской округ — прим. «ВМ»). Площадь обрушения составляет 700 квадратных метров. По предварительным данным, крыша могла обрушиться из-за скопившегося на ней снега.

По данным ТАСС, ЧП произошло после завершения занятий в школе. На тот момент детей в учебном заведении уже не было.

До этого сообщалось, что в подмосковном поселке Ржавки (городской округ Солнечногорск — прим. «ВМ») произошел крупный пожар на птицефабрике. Его площадь составляет 800 квадратных метров.