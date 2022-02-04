Крупный пожар произошел на птицефабрике в Подмосковье

Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Россия, Московская область, городской округ Солнечногорск, рабочий посёлок Ржавки, 16А Карта всех событий

В Подмосковье произошел крупный пожар на птицефабрике. По предварительным данным, его площадь составляет 800 квадратных метров. Об этом в пятницу, 4 февраля, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по области.

По словам собеседника, днем 4 февраля поступило сообщение о пожаре на птицефабрике, расположенной в поселке Ржавки, дом 16а (городской округ Солнечногорск — прим. «ВМ»).

— Площадь горения — 800 квадратных метров. Горит один из цехов, — заключил представитель МЧС.

Источник «ВМ» в экстренных службах сообщил, что площадь пожара составляет тысячу «квадратов». По его словам, в 15:08 возгорание удалось локализовать.

Днем ранее пожар произошел на мебельной фабрике в подмосковном наукограде Фрязино. Площадь возгорания достигла семи тысяч квадратных метров. Пожару присвоили третий ранг сложности из пяти возможных. Впоследствии возгорание ликвидировали.