Пожар произошел на мебельной фабрике в подмосковном Щелково

Фото: Мобильный репортер / АГН Москва

Россия, Московская область, Щёлково Карта всех событий

Загорелся ангар мебельной фабрики в подмосковном наукограде Фрязино, городской округ Щелково. Об этом в четверг, 3 февраля, «Вечерней Москве» сообщил ее источник в экстренных службах.

Как сообщил собеседник «ВМ», площадь возгорания достигает семи тысяч квадратных метров. Пожару дан третий ранг из возможных пяти.

Факт пожара подтвердили в подмосковном МЧС, детали возгорания и информация о пострадавших уточняется.

До этого пожар произошел в здании Национального исследовательского технологического университета МИСиС на Ленинском проспекте.

Другой пожар ранее произошел в поселке Плесецк Архангельской области. Погибли пять человек, включая четырех детей. Возгорание случилось в квартире на втором этаже деревянного жилого дома.

29 января трое юношей спасли девушку, вытащив ее из горящей квартиры на девятом этаже жилого дома в Чертанове Южном на юге Москвы.

В момент возгорания студенты Адель Ахметзянов и Тимур Закиров находились вместе с девушкой в квартире. Ребята не растерялись и спустились через окно на этаж ниже. Здесь им на помощь пришел еще один молодой человек — Константин Кремлин. После этого трое юношей помогли подруге спастись от пожара таким же способом.