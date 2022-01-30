Пожар произошел в здании университета МИСиС на Ленинском проспекте

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Россия, Москва, Ленинский проспект, 6 Карта всех событий

В Москве пожар произошел в здании Национального исследовательского технологического университета МИСиС на Ленинском проспекте. Об этом в воскресенье, 30 января, «Вечерней Москве» сообщил источник в экстренных службах.

— Ленинский проспект, 6, строение 1: возгорание в учебном заведении. Следует 25 расчетов МЧС, — рассказал собеседник «ВМ».

По его словам, пожар произошел в подвале. Его площадь пока неизвестна. Пожарные обнаружили очаг возгорания и ликвидировали его.

Накануне в поселке Плесецк Архангельской области произошел пожар. Погибли пять человек, включая четырех детей. Возгорание случилось в квартире на втором этаже деревянного жилого дома. Первые пожарные бригады прибыли к нему через пять минут после сообщения о происшествии. Из дома самостоятельно выбрались 15 человек. Сотрудникам МЧС удалось потушить пожар в пределах одной квартиры. Его площадь составила пять квадратных метров. Причины случившегося уточняются.