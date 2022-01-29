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Четыре ребенка и взрослый погибли при пожаре в Архангельской области

Михаил Алимов

Происшествия
Четыре ребенка и взрослый погибли при пожаре в Архангельской области
Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

В поселке Плесецк Архангельской области произошел пожар. Погибли пять человек, включая четырех детей. Об этом в субботу, 29 января, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Возгорание случилось в квартире на втором этаже деревянного жилого дома. Первые пожарные бригады прибыли к нему через пять минут после сообщения о происшествии.

— На поиск и спасение пострадавших было направлено два звена газодымозащитной службы. В горящей квартире личным составом обнаружено пять человек без признаков жизни — женщина и четверо детей. Людей эвакуировали на свежий воздух и передали скорой медицинской помощи, но, к сожалению, спасти их не удалось, — говорится в сообщении пресс-службы.

Из дома самостоятельно выбрались 15 человек. Сотрудникам МЧС удалось потушить пожар в пределах одной квартиры. Его площадь составила пять квадратных метров. Причины случившегося уточняются.

2 января один человек пострадал при пожаре в частном доме в СНТ «Десна» в ТиНАО. Позже огонь удалось ликвидировать.

Также 21 января пожар произошел в жилом доме на Чертановской улице. Возгорание произошло в квартире на шестом этаже.

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