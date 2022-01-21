Пожар произошел в жилом доме на Чертановской улице

Фото: Telegram / Происшествия и новости Москвы

Россия, Москва, Чертановская улица, 43к1 Карта всех событий

В столице в жилом доме на Чертановской улице произошел пожар. Об этом в пятницу, 21 января, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по городу.

По данным ведомства, возгорание произошло в доме 43, корпус 2, по Чертановской улице в квартире на шестом этаже.

— Сообщение о пожаре поступило в 09:27, ликвидировано — в 09:59. Площадь возгорания 30 квадратных метров. Сведений о пострадавших не поступало, — заключил собеседник «ВМ».

В Сети появились кадры с места происшествия.

Видео: Telegram / Происшествия и новости Москвы

Днем ранее пятерых человек спасли из пожара, который произошел в жилом доме в Капотне. Среди спасенных двое детей. Площадь возгорания достигала 35 квадратных метров.

К 18:00 пожарным удалось полностью ликвидировать возгорание. Информации о пострадавших пока не поступало.