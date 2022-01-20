Двоих детей спасли из пожара в жилом доме в Капотне

Фото: Артем Соболев / Вечерняя Москва

Россия, Москва, район Капотня, 2-й квартал, 20 Карта всех событий

Пятерых человек спасли из пожара в районе Капотня. Среди спасенных двое детей. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в четверг, 20 января, в пресс-службе МЧС по Москве.

Уточняется, что пожар произошел в 12-этажном жилом здании в 5-м квартале. На 11 этаже горели личные вещи и мебель жильцов. Площадь возгорания достигала 35 квадратных метров.

К 18:00 пожарным удалось полностью ликвидировать возгорание. Информации о пострадавших пока не поступало.

Ранее стало известно, что пожар в строительной бытовке на территории ТиНАО привел к трагедии. Возгорание произошло на территории строительной площадки по адресу улица Саларьевская, 9 в Новой Москве. Там загорелась бытовка. Огонь распространился на площади в 10 квадратных метров. После тушения пожара спасатели обнаружили на его месте тело погибшего, которое сильно обгорело.

До этого сообщалось, что в квартире на пятом этаже жилого здания на севере столицы загорелась мебель. Пожар произошел в Чапаевском переулке, в доме 18. Площадь возгорания составила два квадратных метра. Сведений о пострадавших не поступало.