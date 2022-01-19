Один человек погиб в результате загорания строительной бытовки в Новой Москве

Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Россия, Москва, поселение Московский, Саларьевская улица, 9 Карта всех событий

Пожар в строительной бытовке на территории ТиНАО привел к трагедии. Об этом в среду, 19 января, «Вечерней Москве» сообщил источник в экстренных службах.

По данным источника, возгорание произошло на территории строительной площадки по адресу улица Саларьевская, 9 в Новой Москве. Там загорелась бытовка. Огонь распространился на площади в 10 квадратных метров. После тушения пожара спасатели обнаружили на его месте тело погибшего, которое сильно обгорело.

До этого сообщалось, что в квартире на пятом этаже жилого здания на севере столицы загорелась мебель. Пожар произошел в Чапаевском переулке, в доме 18. Площадь возгорания составила два квадратных метра. Сведений о пострадавших не поступало.

Утром 19 января российскую актрису Веру Воронкову госпитализировали в столичное медицинское учреждение из-за возгорания новогодней елки у нее дома.

По предварительным данным, в квартире 56-летней звезды загорелась елка, которая стояла там с Нового года. В результате случившегося актриса получила ожоги органов дыхания и термоингаляционное поражение.