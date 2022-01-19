Актриса Вера Воронкова попала в реанимацию из-за загоревшейся новогодней елки

Фото: Денис Гришкин / АГН Москва

Российскую актрису Веру Воронкову госпитализировали в столичную больницу из-за возгорания новогодней елки у нее дома. Об этом в среду, 19 января, сообщает РЕН ТВ.

По предварительным данным, в квартире 56-летней звезды загорелась елка, которая стояла там с Нового года. В результате случившегося актриса получила ожоги органов дыхания и термоингаляционное поражение.

Вера Воронкова родилась в Одинцове в Подмосковье 21 марта 1965 года. В 2017 году ей было присвоено звание заслуженной артистки Российской Федерации.

В 1990 году актриса окончила Школу-студию МХАТ, а затем вошла в труппу Художественного театра. Всего за свою карьеру она сыграла около двадцати ролей. Так, например, Воронкова сыграла роль Шарлотты Ивановны в постановке «Вишневый сад» режиссера Владимира Мирзоева. Также актриса снялась во многих фильмах и сериалах, в том числе в «Каменской», «Год культуры», «Утомленные солнцем — 2: Цитадель», и других.

18 ноября российская актриса Марина Хлебникова была госпитализирована с ожогами после пожара в столице. Когда спасатели выносили певицу из горящей квартиры, она была без сознания. Дочь исполнительницы рассказала, что до этого ее мама курила около окна. Возможно, именно это и стало причиной возгорания. Во время пожара Хлебникова получила сильный ожог. Из-за сильной боли врачам в ходе лечения пришлось ввести ее в медикаментозную кому. 6 декабря ее сняли с аппарата искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Спустя два месяца певицу выписали из больницы.