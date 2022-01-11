Марину Хлебникову выписали из больницы спустя два месяца

Фото: Instagram / marina_hlebnikova_official

Серьезно пострадавшую при пожаре в своей московской квартире певицу Марину Хлебникову выписали из больницы после двух месяцев лечения. Об этом сама певица сообщила в своем Instagram-аккаунте во вторник, 11 января.

— Я хочу поделиться с вами замечательной новостью. Сегодня мой лечащий врач позволил мне выписаться при условии, что я буду соблюдать все его предписания. Вы даже не представляете, как я этому рада, — рассказала певица.

Хлебникова уточнила, что после больницы она какое-то время поживет у своих друзей, которые помогали ей.

Подписчики встретили радостную новость от певицы активной поддержкой.

«Маришка, тебе скорейшего выздоровления и восстановления»; «Мариночка, здоровья, здоровья и еще раз здоровья»; «Милая Маришка, какая радостная новость! Желаю скорейшего восстановления и возвращения домой!» — поддержали Хлебникову ее подписчики.

18 ноября Хлебникова была госпитализирована с ожогами после пожара в столице. Когда спасатели выносили певицу из горящей квартиры, она была без сознания. Дочь исполнительницы рассказала, что до этого ее мама курила около окна. Возможно, именно это и стало причиной возгорания.

Во время пожара Хлебникова получила сильный ожог век. Сообщалось, что зрение артистки находится под угрозой. Певица приходила в сознание в больнице, но из-за сильной боли врачам в ходе лечения пришлось ввести ее в медикаментозную кому.

2 декабря стало известно, что у Марины Хлебниковой началось заражение тканей лица. Ей были назначены антибиотики, чтобы предотвратить распространение инфекции.

6 декабря ее сняли с аппарата искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Сообщалось, что исполнительница дышит сама и находится в стабильном состоянии. Медики дают благоприятный прогноз.