Сожжены веки: медики спасают глаза пострадавшей при пожаре Марины Хлебниковой

Фото: Instagram/marina_hlebnikova_official

Во время пожара в столице певица Марина Хлебникова получила сильный ожог век. Зрение артистки находится под угрозой. В настоящее время в состоянии исполнительницы наблюдается положительная динамика, медики начинают прогнозировать этапы восстановления. О том, какие трудности могут возникнуть в этом процессе, сообщил кандидат медицинских наук, хирург Илья Колышев.

По информации СМИ, в субботу, 20 ноября, артистка начала дышать самостоятельно, однако в любой момент ей может снова стать хуже. По словам специалиста, из-за сильных ожогов век, придя в сознание, Хлебникова, скорее всего, не сможет увидеть, что происходит вокруг: ей будет больно смотреть.

Хирург добавил, что риск столкнуться с проблемами зрения есть, но медики надеются на благополучный исход. Он также отметил, что в настоящее время рано задумываться о предстоящих певице пластических операциях или пересадке кожи. Перед этим нужно добиться стабильного состояния и исключить множество других рисков, передает KP.RU.

— Возможно, пластика понадобится, но это станет понятно значительно позже. Сначала врачи ждут, что ткани заживут и появится рубец. Впрочем, на лице они почти не образуются. Но все равно нельзя исключать, что веки заживут самостоятельно, — заявил хирург.

Заслуженная артистка РФ Марина Хлебникова 18 ноября была госпитализирована с ожогами после пожара в столице. Когда спасатели выносили исполнительницу из горящей квартиры, она была без сознания.

Дочь певицы рассказала, что до этого ее мама курила около окна. Возможно, именно это послужило причиной пожара. Позже стало известно, что артистка приходила в сознание в больнице, но из-за сильной боли врачам пришлось ввести ее в медикаментозную кому.