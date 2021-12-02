Заражение тканей лица: стало известно о состоянии Марины Хлебниковой

Фото: Instagram / marina_hlebnikova_official

У пострадавшей при пожаре певицы Марины Хлебниковой началось заражение тканей лица. Об этом в четверг, 2 декабря, сообщает Telegram-канал Mash.

По данным канала, у артистки диагностирован ожог глаз. Ее состояние остается стабильно тяжелым.

Медики до сих пор держат Хлебникову в медикаментозной коме в связи с сильными болями. Ей назначены антибиотики, чтобы предотвратить распространение инфекции.

Навестить артистку до сих пор не могут даже близки родственники, так как врачи опасаются, что ослабленная артистка может подхватить дополнительную инфекцию.

Заслуженная артистка РФ Марина Хлебникова 18 ноября была госпитализирована с ожогами после пожара в столице. Когда спасатели выносили исполнительницу из горящей квартиры, она была без сознания.

Дочь певицы рассказала, что до этого ее мама курила около окна. Возможно, именно это послужило причиной пожара. Позже стало известно, что артистка приходила в сознание в больнице, но из-за сильной боли врачам пришлось ввести ее в медикаментозную кому.

Во время пожара Хлебникова получила сильный ожог век. Стало известно, что зрение артистки находится под угрозой.