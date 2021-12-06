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Марину Хлебникову сняли с аппарата ИВЛ

Дарья Чентаева

Общество
Марину Хлебникову сняли с аппарата ИВЛ
Фото: Instagram / marina_hlebnikova_official

Певицу Марину Хлебникову в понедельник, 6 декабря, сняли с аппарата искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Об этом сообщили представители певицы в ее Instagram.

Исполнительница дышит сама и находится в стабильном состоянии. Медики дают благоприятный прогноз.

— …Марина дышит сама (не ИВЛ, не искусственная кома), ее состояние стабилизируется с каждым днем, и полученные травмы постепенно заживают. Путь к восстановлению будет небыстрым, поэтому будем публиковать информацию о самочувствии Марины по мере более глобальных изменений, — говорится в сообщении.

Заслуженная артистка России Марина Хлебникова 18 ноября была госпитализирована с ожогами после пожара в столице. Когда спасатели выносили певицу из горящей квартиры, она была без сознания.

Дочь исполнительницы рассказала, что до этого ее мама курила около окна. Возможно, именно это и стало причиной пожара. Позже стало известно, что певица приходила в сознание в медицинском учреждении, но из-за сильной боли медикам пришлось ввести ее в медикаментозную кому.

Во время пожара Хлебникова получила сильный ожог век. Стало известно, что зрение артистки находится под угрозой.

2 декабря стало известно, что у Марины Хлебниковой началось заражение тканей лица. Ей назначены антибиотики, чтобы предотвратить распространение инфекции. Навестить ее до сих пор не могут даже близкие родственники, так как врачи опасаются, что ослабленная артистка может подхватить дополнительную инфекцию.

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