Марину Хлебникову сняли с аппарата ИВЛ

Фото: Instagram / marina_hlebnikova_official

Заслуженная артистка России Марина Хлебникова 18 ноября была госпитализирована с ожогами после пожара в столице. Когда спасатели выносили певицу из горящей квартиры, она была без сознания.

Дочь исполнительницы рассказала, что до этого ее мама курила около окна. Возможно, именно это и стало причиной пожара. Позже стало известно, что певица приходила в сознание в медицинском учреждении, но из-за сильной боли медикам пришлось ввести ее в медикаментозную кому.

Во время пожара Хлебникова получила сильный ожог век. Стало известно, что зрение артистки находится под угрозой.

2 декабря стало известно, что у Марины Хлебниковой началось заражение тканей лица. Ей назначены антибиотики, чтобы предотвратить распространение инфекции. Навестить ее до сих пор не могут даже близкие родственники, так как врачи опасаются, что ослабленная артистка может подхватить дополнительную инфекцию.