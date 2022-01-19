Мебель вспыхнула в квартире жилого дома на севере Москвы

Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Россия, Москва, Чапаевский переулок, 18/1 Карта всех событий

Мебель загорелась в квартире на пятом этаже жилого здания на севере столицы. Об этом заявили в пресс-службе «Вечерней Москвы» в среду, 19 января.

Уточняется, что пожар произошел на Чапаевском переулке в доме 18. Площадь возгорания составила два квадратных метра.

В настоящий момент сведения о пострадавших в результате случившегося не сообщаются.

Пожар в квартире Веры Воронковой

Утром 19 января российскую актрису Веру Воронкову госпитализировали в столичное медицинское учреждение из-за возгорания новогодней елки у нее дома.

По предварительным данным, в квартире 56-летней звезды загорелась елка, которая стояла там с Нового года. В результате случившегося актриса получила ожоги органов дыхания и термоингаляционное поражение.

Позже медики диагностировали у Воронковой ожоги 31 процента тела. По словам специалистов, в особенности пострадали голова, лицо, шея и спина артистки.

Также дочь актрисы сообщила, что сейчас она находится в реанимации в тяжелом состоянии.