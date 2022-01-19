«Мама хуже»: дочь актрисы Воронковой рассказала о состоянии матери

Спектакль «Швейцария» / Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Актриса Вера Воронкова находится в реанимации в тяжелом состоянии после пожара, который произошел в ее квартире. Об этом рассказала дочь артистки.

По словам девушки, пожар произошел ночью, когда она спала. Возгорание началось из-за свечи, которая упала на елку. О судьбе кошки, которая могла уронить свечу, ей ничего не известно.

В момент начала пожара дочь Воронковой спала. Впоследствии ее разбудила мать.

Помимо этого, очевидцы уже вызвали скорую и пожарных, а «кто-то пытался помочь потушить пожар и таскал ведра».

— У меня легкое отравление угарным газом. Мама хуже, чем я, гораздо. У нее тяжелое состояние, она в реанимации лежит, — рассказала девушка Telegram-каналу SHOT.

До этого пожилая соседка Воронковой рассказала, что пожар в квартире актрисы мог произойти из-за того, что ее кошка уронила елку со свечками. По словам пенсионерки, актриса получила ожоги рук, когда пыталась прийти на помощь кошке. Однако спасти питомца ей не удалось. После инцидента Воронкова зашла к соседке, где дожидалась приезда спасателей.

Пожар в квартире Веры Воронковой

Утром 19 января российскую актрису Веру Воронкову госпитализировали в столичное медицинское учреждение из-за возгорания новогодней елки у нее дома.

По предварительным данным, в квартире 56-летней звезды загорелась елка, которая стояла там с Нового года. В результате случившегося актриса получила ожоги органов дыхания и термоингаляционное поражение.

Позже медики диагностировали у Воронковой ожоги 31 процента тела. По словам специалистов, в особенности пострадали голова, лицо, шея и спина артистки.