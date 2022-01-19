«Кошка уронила елку»: соседка актрисы Воронковой рассказала о пожаре в ее квартире

Фото: Денис Гришкин / АГН Москва

Пожар в квартире актрисы Веры Воронковой мог произойти из-за того, что ее кошка уронила елку со свечками. Об этом в среду, 19 января, рассказала соседка актрисы.

— Все было ночью. Небольшой пожар. Кошка уронила елку со свечками — загорелась скатерть, стол. Но женщина-хозяйка, пришедшая с работы, все очень быстро потушила, скорее всего, ведром воды, — рассказала пожилая соседка Telegram-каналу SHOT.

Также она добавила, что актриса получила ожоги рук, когда пыталась прийти на помощь кошке. Однако спасти питомца ей не удалось. После инцидента Воронкова зашла к соседке, где дожидалась приезда спасателей.

Пожар в квартире Веры Воронковой

Утром 19 января российскую актрису Веру Воронкову госпитализировали в столичное медицинское учреждение из-за возгорания новогодней елки у нее дома.

По предварительным данным, в квартире 56-летней звезды загорелась елка, которая стояла там с Нового года. В результате случившегося актриса получила ожоги органов дыхания и термоингаляционное поражение.

Позже медики диагностировали у Воронковой ожоги 31 процента тела. По словам специалистов, в особенности пострадали голова, лицо, шея и спина артистки.