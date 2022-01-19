«Ожоги 31 процента тела»: появились подробности о состоянии Веры Воронковой после пожара

Фото: Денис Гришкин / АГН Москва

Медики диагностировали у звезды сериала «Каменская» Веры Воронковой ожоги 31 процента тела. По словам специалистов, в особенности пострадали голова, лицо, шея и спина артистки.

— Пострадали голова, лицо, шея и спина. Пожар произошел ночью в квартире актрисы на Проспекте мира, — сообщил Telegram-канал «112».

Утром 19 января российскую актрису Веру Воронкову госпитализировали в столичное медицинское учреждение из-за возгорания новогодней елки у нее дома.

По предварительным данным, в квартире 56-летней звезды загорелась елка, которая стояла там с Нового года. В результате случившегося актриса получила ожоги органов дыхания и термоингаляционное поражение.

Вера Воронкова родилась в Одинцове в Подмосковье 21 марта 1965 года. В 2017 году ей было присвоено звание заслуженной артистки Российской Федерации.

В 1990 году актриса окончила Школу-студию МХАТ, а затем вошла в труппу Художественного театра. Всего за свою карьеру она сыграла около двадцати ролей. Так, например, Воронкова сыграла роль Шарлотты Ивановны в постановке «Вишневый сад» режиссера Владимира Мирзоева. Также актриса снялась во многих фильмах и сериалах, в том числе в «Каменской», «Год культуры», «Утомленные солнцем — 2: Цитадель», и других.