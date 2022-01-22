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Один человек пострадал при пожаре в частном доме в ТиНАО

Юлия Курганова

Происшествия
Один человек пострадал при пожаре в частном доме в ТиНАО
Фото: mos.ru/Максим Денисов
Россия, Москва, поселение Рязановское, СНТ Десна Карта всех событий

Один человек пострадал при пожаре в частном доме в СНТ «Десна» в ТиНАО. Об этом в субботу, 22 января, «Вечерней Москве» сообщил источник в экстренных службах.

—Пострадавшего отправили в НИИ скорой помощи имени Н.В. Склифосовского, — уточнил он.

Позже сообщили о ликвидации открытого горения.

До этого сообщалось, что возгорание в доме началось после хлопка. В здании обрушилась кровля, также загорелись две легковые машины.

21 января пожар произошел в жилом доме на Чертановской улице. Возгорание произошло в доме 43, корпус 2, по Чертановской улице в квартире на шестом этаже.

Днем ранее пятерых человек спасли из пожара, который произошел в жилом доме в Капотне. Среди спасенных двое детей. Площадь возгорания достигала 35 квадратных метров. К 18:00 пожарным удалось полностью ликвидировать возгорание. Информации о пострадавших пока не поступало.

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