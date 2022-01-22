Частный дом загорелся в ТиНАО

Фото: Денис Воронин / АГН Москва

Россия, Москва, поселение Рязановское, СНТ Десна Карта всех событий

В садовом товариществе (СНТ) «Десна» загорелся частный дом. Об этом в субботу, 22 января, «Вечерней Москве» сообщил источник в экстренных службах.

Он уточнил, что возгорание началось после хлопка.

На место происшествия выехали сотрудники МЧС.

21 января пожар произошел в жилом доме на Чертановской улице. Возгорание произошло в доме 43, корпус 2, по Чертановской улице в квартире на шестом этаже.

Днем ранее пятерых человек спасли из пожара, который произошел в жилом доме в Капотне. Среди спасенных двое детей. Площадь возгорания достигала 35 квадратных метров. К 18:00 пожарным удалось полностью ликвидировать возгорание. Информации о пострадавших пока не поступало.