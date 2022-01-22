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Частный дом загорелся в ТиНАО

Юлия Курганова

Происшествия
Частный дом загорелся в ТиНАО
Фото: Денис Воронин / АГН Москва
Россия, Москва, поселение Рязановское, СНТ Десна Карта всех событий

В садовом товариществе (СНТ) «Десна» загорелся частный дом. Об этом в субботу, 22 января, «Вечерней Москве» сообщил источник в экстренных службах.

Он уточнил, что возгорание началось после хлопка.

На место происшествия выехали сотрудники МЧС.

— Открытое горение дома. Обрушение кровли, — рассказал источник «ВМ» после прибытия пожарных.

Он добавил, что вместе с домом горят два легковых автомобиля.

21 января пожар произошел в жилом доме на Чертановской улице. Возгорание произошло в доме 43, корпус 2, по Чертановской улице в квартире на шестом этаже.

Днем ранее пятерых человек спасли из пожара, который произошел в жилом доме в Капотне. Среди спасенных двое детей. Площадь возгорания достигала 35 квадратных метров. К 18:00 пожарным удалось полностью ликвидировать возгорание. Информации о пострадавших пока не поступало.

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