Проще, чем кажется: как оформить «Карту москвича»
Сюжет:Проще, чем кажется
«Карта москвича» — именная пластиковая карта для жителей столицы, она является электронным ключом к городской инфраструктуре. Как ее оформить и для чего она нужна — в материале «Вечерней Москвы».
Кто может оформить карту:
— пенсионеры;
— граждане предпенсионного возраста (женщины, достигшие 55 лет, и мужчины, достигшие 60 лет, имеющие необходимый страховой стаж);
— москвичи с инвалидностью;
— члены многодетных семей;
— почетные доноры;
— ветераны, военнослужащие;
— учащиеся, студенты, ординаторы, аспиранты, ассистенты-стажеры.
Что можно делать с помощью карты москвича:
— записаться к врачу;
— получить социальные услуги с использованием электронного социального сертификата;
— воспользоваться бесплатным или льготным проездом в наземном транспорте, метро, МЦК, МЦД, на железнодорожном транспорте в пределах Москвы и области;
— получить скидку при оплате товаров или услуг;
— использовать как единый читательский билет;
— записаться в программе «Московское долголетие»;
— оплачивать покупки (при наличии на карте банковского приложения);
— посещать музеи по программе «Музеи — детям».
Как оформить:
— заполнить заявление на выпуск «Карты москвича» онлайн или обратиться в любой центр госуслуг;
— проверить готовность карты в личном кабинете на mos.ru;
— получить карту в выбранном центре «Мои документы»;
— подтвердить получение карты в личном кабинете в течение 90 дней.