Проще, чем кажется: как оформить «Карту москвича»

Карта москвича / Фото: Официальный сайт мэра Москвы

«Карта москвича» — именная пластиковая карта для жителей столицы, она является электронным ключом к городской инфраструктуре. Как ее оформить и для чего она нужна — в материале «Вечерней Москвы».

Кто может оформить карту:

— пенсионеры;

— граждане предпенсионного возраста (женщины, достигшие 55 лет, и мужчины, достигшие 60 лет, имеющие необходимый страховой стаж);

— москвичи с инвалидностью;

— члены многодетных семей;

— почетные доноры;

— ветераны, военнослужащие;

— учащиеся, студенты, ординаторы, аспиранты, ассистенты-стажеры.

Что можно делать с помощью карты москвича:

— записаться к врачу;

— получить социальные услуги с использованием электронного социального сертификата;

— воспользоваться бесплатным или льготным проездом в наземном транспорте, метро, МЦК, МЦД, на железнодорожном транспорте в пределах Москвы и области;

— получить скидку при оплате товаров или услуг;

— использовать как единый читательский билет;

— записаться в программе «Московское долголетие»;

— оплачивать покупки (при наличии на карте банковского приложения);

— посещать музеи по программе «Музеи — детям».

Как оформить:

— заполнить заявление на выпуск «Карты москвича» онлайн или обратиться в любой центр госуслуг;

— проверить готовность карты в личном кабинете на mos.ru;

— получить карту в выбранном центре «Мои документы»;

— подтвердить получение карты в личном кабинете в течение 90 дней.