Умер снявший «Сибириаду» кинооператор Леван Пааташвили

Ковтун А./Фотохроника ТАСС

На 97-м году жизни умер кинооператор, народный артист Грузинской ССР, лауреат Государственной премии Советского Союза Леван Пааташвили. Об этом в пятницу, 27 января, сообщили в пресс-службе Союза кинематографистов России.

В опубликованном некрологе говорится, что Пааташвили был чутким и отзывчивым человеком, а также настоящим профессионалом своего дела и талантливым кинооператором.

Пааташвили скончался 24 января. Причины смерти не раскрываются. Церемония прощания с кинематографистом состоится 27 января в ритуальном зале Центральной клинической больницы.

С середины 60-х годов прошлого столетия и на протяжении почти 20 лет Пааташвили работал на киностудии «Мосфильм», снял фильмы «До свидания, мальчики», «Бег», «Романс о влюбленных», «Сибириада». Киноленты были отмечены критиками и получили награды на советских и международных кинофестивалях.

В 2008 году он был награжден премией «Белый квадрат» Гильдии кинооператоров России — «За вклад в операторское искусство», передает официальный сайт Союза кинематографистов РФ.