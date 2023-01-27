Умер самый титулованный советский самбист Александр Пушница

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Трехкратный чемпион мира, девятикратный чемпион Советского Союза по самбо Александр Пушница умер в возрасте 73 лет. Об этом в пятницу, 27 января, сообщили в Федерации самбо и дзюдо Омской области.

Там также добавили, что причиной смерти выдающегося спортсмена стало онкологическое заболевание, с которым Пушница боролся на протяжении долгого времени, передает ТАСС.

Родился будущий чемпион в деревне Коренново Венгеровского района Новосибирской области 1 ноября 1949 года. После армейской службы Пушница переехал в Омск, где работал инспектором уголовного розыска.

В возрасте 22 лет он выполнил норматив мастера спорта Советского Союза, а уже через три года он стал чемпионом СССР и мира. В 1987 году Пушница окончил Омский государственный институт физической культуры.

Пушница принимал активное участие в соревнованиях среди ветеранов, а в 1997 году в Париже стал чемпионом Европы среди ветеранов. В начале нулевых он получил звание «Почетный гражданин города Омска», а в 2013 году «Почетный гражданин Омской области».