Ученые назвали самый эффективный способ понизить риск деменции

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Здоровый образ жизни помогает замедлить возрастное ухудшение памяти. Об этом рассказали ученые Университета Восточной Англии.

По их словам, здоровое питание оказывает положительное воздействие даже на носителей аполипопротеина Е, который известен как фактор риска болезни Альцгеймера.

Всего в исследовании принимали участие 29 тысяч пожилых людей. В рамках первого этапа эксперимента ученые изучали память добровольцев, а затем проводили повторные оценки когнитивных функций.

По итогам исследования специалисты установили, что здоровое питание, физические нагрузки, активные социальные контакты, когнитивная деятельность и отказ от алкоголя и сигарет способствуют замедлению потери памяти у пожилых людей. При этом наиболее эффективным способом понизить риск деменции ученые назвали здоровую диету, передает The BMJ.

Деменция, или приобретенное слабоумие, имеет разные формы и является вызовом для современной медицины. Чем раньше ее диагностировать, тем легче замедлить ее развитие. Об этом рассказала врач Валерия Румянцева.

Заболевание можно распознать на ранней стадии по ряду симптомов. Так, человеку может стать сложно ориентироваться даже в привычном пространстве, из-за этого он постоянно задевает мебель или дверь. Кроме того, становится сложно определить расстояние и время пути до объекта.