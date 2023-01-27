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Мужчину, убившего соседа по коммунальной квартире в Москве, приговорили к семи годам колонии

Степан Жирнов
Происшествия
Мужчину, убившего соседа по коммунальной квартире в Москве, приговорили к семи годам колонии
Фото: shutterstock
Москва, Новослободская улица Карта всех событий

Тверской районный суд приговорил к семи годам колонии строгого режима молодого человека, который убил соседа по коммунальной квартире в центре столицы. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе суда в пятницу, 27 января.

Суд приговорил обвиняемого Дашицыренова Доржа к семи годам колонии строгого режима. Адвокат подсудимого Алексей Цыганов от комментариев отказался, сославшись на закон об адвокатской деятельности. Единственное, что он сказал, что намерен обжаловать приговор.

Как стало известно «ВМ», слушания по уголовному делу прошли с затруднениями, ведь в процессе пришлось менять весь состав: от судьи до адвокатов. Дело в том, что мать обвиняемого, пытаясь помочь сыну, предложила судье взятку в размере 300 тысяч рублей.

Это преступление заметил помощник судьи и сообщил в правоохранительные органы. Теперь мать, как и сын, стала фигурантом уголовного дела.

Уголовное дело, о слушаниях по которому идет речь, было возбуждено по факту обнаружения тела 63-летнего мужчины в коммунальной квартире на Новослободской улице в Москве. Преступление произошло 13 ноября 2021 года.

О находке в правоохранительные органы сообщил сосед погибшего. Однако в ходе расследования подозрения пали именно на него. Выяснилось, что молодой человек застал ссору матери с погибшим и вступился за родственницу. В какой-то момент защитник потерял над собой контроль и ударил обидчика ножом.

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