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Альпийские горнолыжные курорты могут прекратить работу из-за кризиса

Егор Провоторов
В мире
Альпийские горнолыжные курорты могут прекратить работу из-за кризиса
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Зимние курорты во французской части Альп переживают не лучшие времена. Во время празднования Рождества они приостанавливали свою работу из-за отсутствия снега, однако теперь вообще могут закрыться на неопределенный срок, пишет в пятницу, 27 января, газета The Wall Street Journal.

Журналисты побывали в коммуне Ла-Морт на горнолыжном курорте Alpe du Grand Serre. По их словам, аномально высокие температуры во второй месяц зимы поставили в тупик организаторов. Впервые в истории зимой были открыты велосипедные маршруты.

В пиковый период на празднование Рождества работу курорта пришлось остановить. Ситуацию прокомментировал директор альпийского курорта Эрик Новак. По его словам, недостаточно поддерживать работу станции, учредители не могут «продолжать в том же духе».

По информации WSJ, курортный городок уже не первый год испытывает финансовые трудности. Серьезная зависимость от снежных осадков ставит само его существование под угрозу.

Накануне лидер движения «Патриоты» Флориан Филиппо в соцсети Twitter написал, что Франция планирует передать Украине 100 миллионов евро в то время как страна сама столкнулась с серьезными финансовыми трудностями.

Альпы кризис горные лыжи
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