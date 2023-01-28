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Приметы и советы

Эксперт объяснил, как продлить срок жизни iPhone

Лейла Алиева
Общество
Эксперт объяснил, как продлить срок жизни iPhone
Фото: Unsplash

Чтобы продлить срок жизни аккумулятора iPhone, необходимо поддерживать зарядку на уровне 20–80 процентов. Об этом рассказал руководитель по сервису «МегаФона» Никита Ефимов.

— Наиболее приемлемый уровень заряда смартфона составляет от 20 до 80 процентов. В случае если вы регулярно будете держать заряд на этом уровне, срок жизни аккумулятора увеличится, — пояснил он.

Помочь в этом может функция оптимизированной зарядки: она самостоятельно замедлит время заряда смартфона на уровне 80 процентов. Также важно пользоваться оригинальным адаптером, в противном случае он может сгореть.

При этом повышение уровня холода или жара замедляет работу аккумулятора, передает РИА Новости.

Смартфоны по-прежнему остаются самыми востребованными предметами бытовой электроники. В минувшем году россияне приобрели около 24 миллионов умных гаджетов. При этом большая часть из них пришлась на китайские бренды. Что происходит на российском рынке, какие тренды ожидать и как выбрать смартфон в 2023 году — в материале «Вечерней Москвы».

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