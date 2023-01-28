Учащиеся 150 тысяч раз пополнили баланс социальной карты в приложении «Московский транспорт»

Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Возможность пополнять социальную карту москвича, дающую право на льготный проезд на наземном транспорте, электричке и метро, впервые появилась в приложении «Московский транспорт» в 2019 году — за это время ею воспользовались 150 тысяч раз. Об этом в субботу, 28 января, рассказали в пресс-службе Центра организации дорожного движения (ЦОДД).

— Мы продолжаем делать наши цифровые сервисы удобнее для всех пассажиров. В 2018 году мы сделали возможным пополнение в приложении обычной транспортной карты, а следом добавили аналогичную функцию для льготных проездных школьников, студентов и ординаторов. Ею воспользовалось 150 тысяч человек — это практически население Пятигорска, — говорится в сообщении.

Отмечается, что учащимся не нужно тратить время в очередях, поскольку пополнить баланс можно в любой момент, имея под рукой саму социальную карту и смартфон с операционной системой «Андроид» и модулем NFC.

«Московский транспорт» представляет собой MaaS-приложение, способное объединять весь городской транспорт в один сервис.

До этого стало известно, что в начале января приложение «Московский транспорт» преодолело отметку в пять миллионов скачиваний.