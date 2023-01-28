Платье принцессы Дианы стало самым дорогим за историю торгов Sotheby’s
Бархатное платье принцессы Дианы продали на аукционе Sotheby's за 604,8 тысячи долларов, что стало рекордной суммой за всю историю торгов дома. Об этом в субботу, 28 января, сообщает телеканал CNN.
Изначально платье, созданное Виктором Эдельштейном, выставили за 120 тысяч долларов. Оно было особенно любимо принцессой в начале 1990-х, а незадолго до своей гибели она снялась в нем для журнала Vanity Fair.
В мае 2021 года первой проданной аукционным домом Sotheby's за криптовалюту картиной стала работа Бэнкси Love Is in the Air. Она была продана за 12,9 миллиона долларов в ходе 14-минутных торгов, ставки делались в биткоинах и Ethereum.
Во время другого аукциона, который проходил в Японии летом прошлого года, была продана самая дорогая черешня в мире. Коробка с пятнадцатью ягодами сорта «Сердцебиение Аомори» была приобретена за 4400 долларов. Стоимость одной ягоды составила почти 300 долларов.