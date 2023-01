Платье принцессы Дианы стало самым дорогим за историю торгов Sotheby’s

Фото: royal.uk

Бархатное платье принцессы Дианы продали на аукционе Sotheby's за 604,8 тысячи долларов, что стало рекордной суммой за всю историю торгов дома. Об этом в субботу, 28 января, сообщает телеканал CNN.

Изначально платье, созданное Виктором Эдельштейном, выставили за 120 тысяч долларов. Оно было особенно любимо принцессой в начале 1990-х, а незадолго до своей гибели она снялась в нем для журнала Vanity Fair.

В мае 2021 года первой проданной аукционным домом Sotheby's за криптовалюту картиной стала работа Бэнкси Love Is in the Air. Она была продана за 12,9 миллиона долларов в ходе 14-минутных торгов, ставки делались в биткоинах и Ethereum.

Во время другого аукциона, который проходил в Японии летом прошлого года, была продана самая дорогая черешня в мире. Коробка с пятнадцатью ягодами сорта «Сердцебиение Аомори» была приобретена за 4400 долларов. Стоимость одной ягоды составила почти 300 долларов.