Краснокнижного ястреба-перепелятника заметили на Щукинском полуострове

Фото: Официальный сайт мэра Москвы

Москва, Щукинский полуостров Карта всех событий

Краснокнижного ястреба-перепелятника заметили специалисты Мосприроды на территории памятника природы «Щукинский полуостров» Об этом сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы в субботу, 28 января.

Птица занесена в Красную книгу Москвы под третьей категорией редкости. Ястреб-перепелятник — небольшой хищник, меньше вороны. Самцы имеют темно-серое оперение сверху, а полосатая грудь их окрашена в пестринки рыжего и серого цветов, щеки — частично рыжие. У самок можно заметить белую бровь.

В столице эти птицы ведут оседлый образ жизни. Пары держатся постоянно в одном и том же гнезде в кронах деревьев по несколько лет, пишет официальный сайт мэра Москвы.

За прошедший год специалисты ГПБУ «Мосприрода» зафиксировали 240 видов животных на природных территориях столицы. Среди краснокнижных животных числятся сыч мохноногий в парке усадьбы Архангельское-Тюриково, коршун черный в комплексном заказнике «Зеленоградский» и в природно-историческом парке «Измайлово».