Ефимов: Участки у станции Новогиреево будут реорганизованы по программе комплексного развития

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На улице Кетчерской в восточной части столицы проведут комплексное развитие трех неэффективно используемых территорий площадью около 19 гектаров. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

— Территории расположены вдоль железнодорожной станции Новогиреево в пешей доступности от одноименной станции метро Калининской линии. По проекту комплексного развития здесь появятся общественно-деловые объекты и технопарки, куда смогут трудоустроиться около шести тысяч человек, — заявил представитель мэрии.

Суммарный объем инвестиций в реорганизацию площадок оценивается почти в 58 миллиардов рублей. Ожидаемый бюджетный эффект для Москвы от реализации проекта составит 2,3 миллиарда в год.

Проект состоит из трех территорий, расположенных в районах Новогиреево, Вешняки и Ивановское. На сегодняшний день они используются неэффективно, поскольку там расположены автобазы, площадка для хранения контейнеров, а также несколько гаражных комплексов.

Министр правительства Москвы, глава Департамента городского имущества Максим Гаман заявил, что по данному проекту столичное руководство планирует построить около 300 тысяч «квадратов» объектов. По его словам, вдоль Кетчерской улицы разместят два технопарка и центр обработки данных, а также объекты административного управления.

До этого Владимир Ефимов рассказал, что по программе комплексного развития территорий будет реорганизован неэффективно используемый участок между 1-м Амбулаторным проездом и Часовой улицей в районе Аэропорт в Москве.