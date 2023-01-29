Ведущая в Германии извинилась за слова о советских солдатах

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Ведущая телеканала Welt Франка Лефельдт в эфире выпуска новостей перепутала Красную армию с леворадикальной немецкой организацией «Фракция Красной Армии» (RAF). Однако вскоре журналистка извинилась за свою ошибку.

— Я неправильно выразилась во время выпуска. Такие оговорки недопустимы в прямом эфире, но они происходят. Люди совершают ошибки. За моей ошибкой последовала непропорциональная волна злорадства и особенно сексизма, — написала она в Twitter.

В эфире телеканала Лефельдт заявила, что нацистский концентрационный лагерь смерти Освенцим был освобожден «Фракцией Красной Армии». Это вызвало волну негодования по всей Германии.

До этого в Институте российской истории РАН состоялась презентация книги «Сопротивление советских военнопленных в нацистских концентрационных лагерях и центрах уничтожения: история и память».

Монография отвечает на вопросы, как и почему сопротивление оказалось возможным и в условиях жесткого лагерного контроля, насколько оно было распространено и как осуществлялось, а также дает более точное представление о природе нацистского террора.