Снег и сильный ветер: синоптик Шувалов рассказал о погоде на неделе в Москве

Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

На этой неделе в столице ожидаются снегопады, ветер и похолодание к выходным. Об этом «Вечерней Москве» сообщил руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

— В понедельник нас ждет продолжение этой невразумительной и неясной погоды. Будет пасмурно с небольшими морозами, — сказал синоптик.

Ночью температура в городе опустится до минус 5 градусов, но днем потеплеет до минус 1. Во вторник, 31 января, в Москву придет новый циклон, который принесет снег и сильный ветер до 14 метров в секунду.

Также в этот день резко упадет атмосферное давление: оно окажется на уровне 732 миллиметров ртутного столба. Циклон начнет покидать город в среду, 1 февраля, но солнца ждать все равно не стоит.

При этом в последние будние дни недели город накроют снегопады. Температура ночью сохранится на отметке в минус 3 градуса, а днем — минус 1 градус.

А вот к выходным ожидается заметное похолодание. Так, по ночам температура воздуха опустится до минус 12 градусов, днем она будет держаться на уровне минус 4, заключил Шувалов.

Наступивший 2023 год принес в регионы России аномальные морозы, а в Европу — жару на Рождество, а Москве подарил неожиданную крещенскую оттепель.

«Вечерка» встретилась с метеорологом Романом Вильфандом и спросила, каких еще неожиданных сюрпризов нам ждать от погоды в этом году.