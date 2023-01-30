Стало известно о новой схеме мошенничества на Wildberries

Фото: shutterstock

Предприниматели, торгующие на маркетплейсе Wildberries, столкнулись с новой схемой мошенничества, при которой злоумышленники, представляясь аналитиками, обещают увеличить продажи. После получения доступа к личному кабинету они выкупают товар по минимальной цене.

— Мы отмечаем рост числа обращений продавцов из-за мошенничеств с их личными кабинетами. Все пострадавшие передавали данные от своих личных кабинетов в сторонние сервисы, — рассказали в пресс-службе маркетплейса.

При этом услуги аналитиков остаются популярны среди предпринимателей, которые торгуют на маркетплейсах. Специалисты собирают информацию об эффективности продаж тех или иных товаров и выстраивают стратегию работы, направляя фирмы в более прибыльные ниши, пишут «Известия».

В ноябре прошлого года с мошенниками столкнулись пользователи Wildberries. Злоумышленники снимали средства с их банковских карт и расчетных счетов за несовершенные покупки. По словам одной из пострадавших, из-за такой мошеннической схемы она лишилась около 200 тысяч рублей, которые мелкими трансакциями переводились фиктивному продавцу.