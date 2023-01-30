Овчинский: «Моспром» организует бизнес-миссии для столичных предпринимателей

Фото: Пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики

В марте 2022 года столичные промышленники продемонстрируют свою продукцию потенциальным партнерам из Марокко и Алжира в рамках байерской программы. Об этом в понедельник, 30 января, сообщил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.

По словам главы ведомства, по итогам прошлого года столичные компании нашли новых партнеров на перспективных рынках Ближнего Востока, Юго-Восточной Азии и СНГ. Как уточняется, зарубежные партнеры были найдены в ходе байерской программы Центра «Моспром» — так, свыше 160 компаний стали участниками крупных отраслевых выставок и международных бизнес-миссий. Для того, чтобы стать участником программы, человеку необходимо подать заявку до 3 февраля на сайте Центра «Моспром».

— В 2023 году мы продолжим эту работу. Например, в марте пройдут две бизнес-миссии, где столичные производители смогут наладить контакты с марокканскими и алжирскими партнерами, — сказал Владислав Овчинский.

В период с 28 по 31 марта состоится очная международная бизнес-миссия в Марокко, а с 27 марта по 7 апреля пройдут онлайн-переговоры с представителями алжирского бизнеса.