Ефимов: Объем закупок на портале поставщиков составил почти 94 миллиарда рублей в 2022 году

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В прошлом году объем проведенных на портале поставщиков закупок малого объема составил 93,9 миллиарда рублей, что выше показателей 2021 года на 11,5 процента. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

— В 2022 году объем закупок на портале поставщиков составил почти 94 миллиарда рублей, что на 11,5 процента превышает показатели 2021 года и на 53 процента — 2020 года. Тогда объем составил 84,2 и 61,1 миллиарда рублей соответственно, — сказал он.

Заммэра добавил, что по итогам 2022 года к ресурсу присоединилось более 43 тысяч предпринимателей. Среди них оказались как физические лица, так и коммерческие организации.

Руководитель столичного департамента по конкурентной политике Иван Щербаков отметил, что ежегодно регионы России показывают рост своей активности на портале. Так, в 2020 году их объем закупок составлял только 30 процентов. Сегодня же показатель поднялся почти вдвое — до 52 процентов.

До этого Владимир Ефимов сообщил, что в 2022 году портал поставщиков посетили 1,3 миллиона уникальных пользователей, что сопоставимо с результатами предыдущих двух лет. По его словам, ресурсом пользуются 54,1 тысячи государственных и муниципальных заказчиков из 39 регионов России.