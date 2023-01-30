Десять человек погибли в ДТП на дорогах Москвы за прошедшую неделю

Фото: Госавтоинспекция Москвы

В период с 23 по 29 января на дорогах столицы погибли десять человек. Об этом сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Москвы в понедельник, 30 января.

По данным ведомства, за отчетный период в столице произошли 132 аварии, в которых погибли десять человек и еще 142 гражданина получили травмы. Среди пострадавших числятся 17 детей в возрасте до 16 лет.

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Наиболее распространенными видами ДТП были наезды на пешеходов и столкновения транспортных средств. За прошедшую неделю в столице сбили 69 человек, причем почти половина аварий, 48 процентов, произошла в зоне действия пешеходных переходов. За тот же период 43 раза столкнулись машины.

Самыми аварийными днями стали четверг и пятница: в эти дни зарегистрировали по 24 ДТП. Меньше всего столкновений случилось в воскресенье — всего восемь.

Количество аварий по сравнению с прошлой неделей стало больше. Так в период с 9 по 15 января их было зафиксировано всего 86.