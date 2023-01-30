«Гранд Сервис Экспресс» открыл продажи билетов на поезда из Москвы в Крым

Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

Перевозчик «Гранд Сервис Экспресс» открыл продажу билетов на поезда между Москвой и Крымом, приостановленные из-за корректировки расписания. Об этом сообщили в пресс-службе транспортной компании в понедельник, 30 января.

— «Гранд Сервис Экспресс» открыл продажу билетов на поезда из Москвы в Крым и обратно, приостановленные ранее в связи с необходимостью корректировки расписания. Изменения были нужны для проведения ремонтных работ на железной дороге, — говорится в сообщении.

Изменения графика движения затронули участок Москва — Рязань. Так, поезда, следующие в сторону Крыма, будут отправляться из столицы в другое время. При обратном направлении изменится время прибытия, говорится в Telegram-канале «Гранд Сервис Экспресс».

До этого сообщалось, что с 14 апреля туристический поезд «Цветущая степь» возобновит поездки по маршруту Москва — Ростов-на-Дону — Элиста — Москва. В состав транспорта войдут вагоны люкс, вагоны-купе, СВ и вагон-ресторан, а в стоимость билетов для пассажиров будут включены завтраки.