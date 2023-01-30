Препарат для онкобольных детей внесли в России в программу ОМС

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Лекарственный препарат «Онкаспар» для пациентов, страдающих острым лимфобластным лейкозом, был включен в программу по предоставлению бесплатной медицинской помощи. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава в понедельник, 30 января.

— Лекарственный препарат «Онкаспар» (международное непатентованное наименование — «Пэгаспаргаза») включен в программу государственных гарантий бесплатного оказания медицинской помощи гражданам. Это увеличит доступность лекарственного обеспечения пациентов с острым лимфобластным лейкозом, — отмечается в сообщении.

Так, нововведение поможет предоставить больным детям и взрослым необходимое лечение в рамках программы ОМС. Известно, что в конце 2022 года препарат был включен в реестр жизненно необходимых и важнейших медикаментов.

Отмечается, что «Онкаспар» не производится в России, в связи с этим он считается дорогостоящим лекарством для лечения детей с острым лимфобластным лейкозом, передает ТАСС.

До этого заместитель главы российского Минздрава Сергей Глаголев сообщил, что проблем с поставками лекарственных препаратов в аптеки нет и ситуация на рынке остается стабильной. При этом отсутствие некоторых медикаментов является лишь временным.