Психологи объяснили, почему дети на самом деле любят школу

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Согласно опросу крупного исследовательского агентства, большая часть школьников настроена положительно к своим образовательным учреждениям — 81 процент. Среди них 10 процентов очень любят школу, 25 процентов любят, но без фанатизма, а 46 — относятся спокойно. Не любят школу лишь 16 процентов детей.

Михаил Соловьев, психолог:

— Не думаю, что детей, которые любят школу, так много. Всегда найдутся те, кому общение со сверстниками или же учеба даются с трудом. Отсюда и начинаются проблемы. Бывает и так, что не последнюю роль в этом играют учителя, которые выступают своеобразным маркером — могут навесить на ученика ярлык двоечника или тугодума. А это грозит избеганием со стороны сверстников или даже буллингом.

Особенно в тех классах, где присутствует возможность инклюзивного образования. Дети могут унижать тех, кто по каким-либо признакам отличается от большинства. Но важно помнить, что школа — это пространство, где не только обучаются, но и общаются ребята. Это инструмент социализации детей — место, в котором они дружат, обмениваются мнениями, переживают первые яркие эмоции. И другой возможности для этого у них нет.

Евгений Ямбург, заслуженный учитель России:

— Большинство людей с теплотой и удовольствием вспоминают годы, прошедшие за партой: это и участие в театральных постановках, экскурсии, турпоходы. Современная педагогика событийная — школьникам западают в душу не уроки, а яркие и эмоциональные события, которые они могут пережить только со своими сверстниками под присмотром чуткого руководителя.

Школа влюбляет в себя атмосферой. Проведя половину века в сфере образования, я могу сравнить школу с театром — каждое отдельное учреждение не похоже на другое. Это люди, которые наполняют учебные заведения, и унифицировать их невозможно. Безусловно, есть особенно восприимчивые ученики, которые, получив «школьную» травму, несут ее на протяжении всей жизни и проецируют на окружающих. Однако замечу, что таких меньшинство.

Ирина Волынец, лидер общественного движения «Национальный родительский комитет»:

— Я думаю, такие результаты опроса — приятная неожиданность для родителей. Ведь зачастую дети не сильно скучают по школе, не просятся туда после очередных каникул. Допускаю, что современные ребята стали любить учебные будни больше, чем предыдущие поколения, за счет новых предметов и возможностей. Школа в наши дни носит гораздо более прикладной характер, нежели пару десятков лет назад. Детей, например, сейчас обучают подготовке презентаций — причем речь идет не только про конкретный предмет, но и про возможность преподнести себя публике. Классные часы, «уроки о важном» также вносят свою лепту в положительное восприятие школы учениками. Ведь дети любят, когда взрослые интересуются их жизнью, мнением по тому или иному вопросу, в общем — воспринимают их как личность. Чем больше будет возможности выбора для наших детей, тем с большим удовольствием школьники будут просыпаться по утрам. Безусловно, в этом вопросе необходимо постоянно держать руку на пульсе. Постоянно отслеживать образовательные стандарты, чтобы дети получали только самую свежую и современную информацию.

Алексей Захаров, директор рекрутингового агентства:

— Школьные годы любят большинство людей, а непосредственно школу — гораздо меньше. Для 90 процентов населения страны все время, проведенное после начальной школы, — социальная передержка. По данным Рособрнадзора, большая половина учителей математики в регионах страны не в силах сдать выпускной экзамен по своему предмету хотя бы на 50 баллов. То же самое касается преподавателей английского, русского и других предметов. Считаю, что необходимо качественно повышать подготовку, уровень компетенций и условия труда наших педагогов.