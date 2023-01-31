Владислав Овчинский: В ОЭЗ Москвы запустят производство высокоскоростных устройств для передачи данных

Фото: Наталья Феоктистова / Вечерняя Москва

Компания «Неорос», резидент особой экономической зоны «Технополис Москва» будет выпускать высокоскоростные трансиверы — специальные устройства для приема-передачи данных между компьютерами, серверами, устройствами связи. Об этом во вторник, 31 января, сообщил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы, входящего в Комплекс экономической политики и имущественно-земельных отношений столицы, Владислав Овчинский.

Скорость новых трансиверов достигает 200-400 гигабит в секунду. По данным компании, это первые такие высокоскоростные устройства, сделанные российской компанией от начала и до конца. По своим характеристикам он соответствует зарубежными аналогами, но при этом будет стоить значительно дешевле.

— Компания «Неорос» имеет статус резидента ОЭЗ Москвы с 2020 года. За два года предприятие инвестировало в свое развитие более 450 миллионов рублей и произвело продукции более чем на 1,1 миллиарда рублей. Только в 2022 году специалисты компании собрали более 100 тысяч различных высокоскоростных трансиверов. Новая продукция недавно успешно прошла лабораторные испытания и готова к запуску в производство, — рассказал Владислав Овчинский.

Фото: Пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы

Трансиверы применяются в сфере телекоммуникаций, интернета, компьютерных сетей. Производство начнется уже в этом году.

— В 2023 году мы планируем выпустить порядка 2-3 тысяч комплектов новой линейки высокоскоростного оборудования. В России, как и во всем мире, высокоскоростной сегмент сейчас очень быстро замещает сегмент низкоскоростной. К концу 2023 года мы рассчитываем покрыть потребности около 80 процента рынка, — рассказал генеральный директор компании «Неорос» Магомед Алиханов.

Как отмечает глава ОЭЗ Москвы Геннадий Дегтев, на устройствах резидент устанавливает собственное программное обеспечение. Новое оборудование планируют приобрести крупные дата-центры и некоторые операторы связи.