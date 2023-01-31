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Авокадий, Акулина и Забава: свыше 10 тысяч различных имен детей зарегистрировали в Москве

Араз Салехов
Город
Авокадий, Акулина и Забава: свыше 10 тысяч различных имен детей зарегистрировали в Москве
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

В прошлом году в столице зарегистрировали свыше 10 тысяч различных имен детей — 51,4 процента мужских и 48,6 процента женских. Об этом во вторник, 31 января, начальник Управления ЗАГС Москвы сообщила Светлана Уханева.

— Для новорожденных москвичи в 2022 году чаще всего выбирали имена Александр — так назвали 2335 мальчиков — и София (Софья) — имя дали 2762 девочкам. В топ-3 мужских имен вошли также Михаил и Максим...Среди девочек второе и третье место по популярности также с 2015 года занимают имена Мария и Анна, — поделилась она.

Среди необычных мужских имен можно выделить:Авокадий, Троян, Лавр-Космос, Лев-Август и Марк-Леон, среди женских: Акулина, Николетта, Забава, Прасковья, Агриппина и Венеция, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

Также стало известно, что ЗАГСы Москвы в 2022 году зарегистрировали самое большое количество браков за 105 лет — в частности, более 100 тысяч браков. Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова сообщила, что в столице доступно около 200 площадок для торжественных церемоний.

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